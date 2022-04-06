435 جولة تفتيشية تغلق 3 أنشطة مخالفة في عسير

نفَّذت الفرق الرقابية بأمانة عسير منذ بداية شهر رمضان المبارك نحو 435 جولة تفتيشية، على المطاعم ومتاجر الحلويات والعصائر ومحال بيع المأكولات الرمضانية؛ بهدف تعزيز سلامة الغذاء والمعروضات بالأنشطة الغذائية والرمضانية.