37 مئوية.. مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والأحساء الأعلى حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم السبت، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والأحساء 37 درجة مئوية، تليها الدمام وجازان وينبع 36 درجة مئوية، وكل من جدة وحفر الباطن والخرج 35 مئوية، ثم الرياض وبريدة ووادي الدواسر والقنفذة والعلا 34 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 9 مئوية، وطريف وبيشة والقريات 13 درجة، تليها نجران 14 درجة، ثم تبوك وعرعر وسكاكا والطائف 15 درجة.
وسجّلت الدمام وجدة والقنفذة وينبع والأحساء أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.