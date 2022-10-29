37 مئوية.. مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والأحساء الأعلى حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والأحساء 37 درجة مئوية، تليها الدمام وجازان وينبع 36 درجة مئوية، وكل من جدة وحفر الباطن والخرج 35 مئوية، ثم الرياض وبريدة ووادي الدواسر والقنفذة والعلا 34 مئوية.