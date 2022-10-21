ضبط مقيم ومخالف لقيامهما بقطع الأشجار وتخزينها وتفحيمها بمكة المكرمة

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لقطعهما الأشجار وتحويلها إلى فحم في محافظة جدة، بحوزتهما أكثر من (200) متر مكعب من الحطب المحلي وأكثر من (700) متر مكعب من الفحم المحلي.