فيصل بن بندر يستعرض الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية

وذكر أن المملكة تعمل على تطوير الأنظمة والتشريعات في قطاع الألعاب؛ لإيجاد بيئة داعمة للرياضات الإلكترونية، ووجود أكثر من 33 مجالًا نوعياً للاستثمار في القطاع بالمملكة، مثل قطاع الألعاب السحابية، والألعاب الرياضية التحركية، بالإضافة إلى تمكين الابتكارات المستقبلية في قطاع الألعاب، فضلاً عن إطلاق مساهمات اقتصادية في الرياضات الإلكترونية تزيد عن 50 مليار ريال سعودي سنوياً.