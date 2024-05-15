"الموارد البشرية" تمكّن 21744 مستفيداً ضمانياً في سوق العمل

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج التمكين، إلى تحقيق الأهداف الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي، حيث إنه بناءً على المادة التاسعة عشرة من النظام التي نصّت على أن تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة، إعداد خطة تأهيل لكل مستفيدٍ قابلٍ للتأهيل وفقاً لما تحدّده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها، وتقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيدٍ قادرٍ على العمل والمتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقّق من مدى تأهيلهم وفقاً للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.