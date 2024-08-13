إمام وخطيب المسجد الحرام يبدأ زيارته لمملكة كمبوديا
يبدأ إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، اليوم، زيارة رسمية إلى مملكة كمبوديا تستمر أربعة أيام، وذلك ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين التي تنفذها وتشرف على برامجها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تلبية للدعوة الرسمية من الحكومة الكمبودية. ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع الوزير الأول بالحكومة الكمبودية السيد عثمان حسن، والمفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزير الأديان والطوائف، إلى جانب عقد لقاءات مع الأئمة والخطباء، وزيارة مدرسة النعمة الإسلامية، والمركز الإسلامي ومدرسة نور الإيمان، ومركز أبي بكر الصديق.
كما تتضمن الزيارة إلقاء خطبة الجمعة وإمامة المصلين في جامع السركال الذي يعد هو المسجد الرئيسي بالعاصمة فنوم بنه، إلى جانب إلقاء عدد من الكلمات والمحاضرات العلمية التي تعنى بإيضاح منهج الوسطية والاعتدال ونشر قيم التسامح الذي تتبناه المملكة وتصدره للعالم تماشياً مع ريادتها للعالم الإسلامي.
يذكر أن زيارة فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الرسمية لمملكة كمبوديا أعدت برنامجها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة بالتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية فيتنام ومملكة كمبوديا ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحظى باهتمام كبير من القيادات السياسية والإسلامية منذ الإعلان عنها إلى جانب استعدادات واسعة لتغطية فعالياتها إعلامياً من مختلف وسائل الإعلام الكمبودية.