إمام وخطيب المسجد الحرام يبدأ زيارته لمملكة كمبوديا

يبدأ إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، اليوم، زيارة رسمية إلى مملكة كمبوديا تستمر أربعة أيام، وذلك ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين التي تنفذها وتشرف على برامجها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تلبية للدعوة الرسمية من الحكومة الكمبودية. ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع الوزير الأول بالحكومة الكمبودية السيد عثمان حسن، والمفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزير الأديان والطوائف، إلى جانب عقد لقاءات مع الأئمة والخطباء، وزيارة مدرسة النعمة الإسلامية، والمركز الإسلامي ومدرسة نور الإيمان، ومركز أبي بكر الصديق.