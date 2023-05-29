9 طلبة من "تعليم الرياض" يظفرون بمراكز متقدمة في مسابقة المهارات الثقافية

يُذكر أن مسابقة المهارات الثقافية هي مسابقة وطنية تطلقها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم، وتُعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، وتشمل الطلاب والطالبات من المرحلة الابتدائية (الرابع، والخامس، والسادس) ومرحلتي المتوسط والثانوي، وتضمّ المسابقة 6 مسارات.