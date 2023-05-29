9 طلبة من "تعليم الرياض" يظفرون بمراكز متقدمة في مسابقة المهارات الثقافية

حقق 9 من طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مراكز متقدمة في مسابقة المهارات الثقافية، والتي تنظمها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم، حيث كرّم وزير التعليم يوسف البنيان الطلبة الفائزين.
وظفر الطلاب: ملاذ مشاري العتيبي (مسرح)، وعبدالله سليمان العريض (أفلام)، ووتين مازن البريدي (أفلام)، وراشد ساند خشمان (تخصص موسيقى) بالمركز الأول، فيما حصل الطلبة: العنود عبدالحكيم عبدالله (مسرح)، ووليد محمد السلامي (موسيقى)، وآزاد ساري معمار (موسيقى) على المركز الثاني في المسابقة، وحقق الطالبان: ميار ثابت الزيبق (أفلام)، وعبدالله يحيى الشمري (أدب) المركز الثالث.
وهنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة المهارات الثقافية وأسرهم ومعلميهم بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المسابقات في اكتشاف وتطوير المواهب الطلابية واستثمارها في المجالات الثقافية من خلال مساراتها المتنوعة.
يُذكر أن مسابقة المهارات الثقافية هي مسابقة وطنية تطلقها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم، وتُعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، وتشمل الطلاب والطالبات من المرحلة الابتدائية (الرابع، والخامس، والسادس) ومرحلتي المتوسط والثانوي، وتضمّ المسابقة 6 مسارات.