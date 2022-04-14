44 عملية قلب للأطفال يشهدها هذا المركز بالقصيم.. وهنا جراحة مميزة

قالت "صحة القصيم" إن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، نجح -بفضل الله- في إجراء 44 عملية قلب مفتوح للأطفال؛ وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2022م.
وأضافت أنه أجريت عملية جراحية مميزة لطفلة وزنها 15 كيلوغرامًا، كانت تعاني من تشوه في القلب، عبارة عن غشاء أعلى الصمام الميترالي تسبب في انسداده وثقوب بطينية كبيرة متعددة، بالإضافة إلى معاناتها من مضاعفات العيب الخلقي مثل ارتفاع الضغط الشرياني الرئوي، ونقص النمو، والحد من نشاطاتها اليومية.
وبعد إجراء عملية القلب المفتوح التي تم خلالها إزالة الغشاء الفوق ميترالي وإقفال الثقب البطيني؛ استقرت حالة الطفلة وغادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد.