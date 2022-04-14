44 عملية قلب للأطفال يشهدها هذا المركز بالقصيم.. وهنا جراحة مميزة

وأضافت أنه أجريت عملية جراحية مميزة لطفلة وزنها 15 كيلوغرامًا، كانت تعاني من تشوه في القلب، عبارة عن غشاء أعلى الصمام الميترالي تسبب في انسداده وثقوب بطينية كبيرة متعددة، بالإضافة إلى معاناتها من مضاعفات العيب الخلقي مثل ارتفاع الضغط الشرياني الرئوي، ونقص النمو، والحد من نشاطاتها اليومية.