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44 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وأبها الأدنى

الأرصاد: ينبع والوجه وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 95% و90%
44 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وأبها الأدنى
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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل الأحساء 46 درجة؛ فيما كانت مدينة أبها الأدنى في درجات الحرارة بـ20 مئوية، وسجلت كل من ينبع والوجه وجازان أعلى نسبة رطوبة في الجو وتبلغ 95% و90%.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء سجلت 46 درجة، تليها المدينة المنورة وعرعر وسكاكا ورفحاء والخرج والمجمعة 45 مئوية، ثم الرياض وبريدة والعلا بـ44 درجة مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ20 درجة مئوية ثم الباحة 21 درجة والطائف 23.

وسجلت كل من ينبع والوجه وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 95%، و90%.

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