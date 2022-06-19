44 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل الأحساء 46 درجة؛ فيما كانت مدينة أبها الأدنى في درجات الحرارة بـ20 مئوية، وسجلت كل من ينبع والوجه وجازان أعلى نسبة رطوبة في الجو وتبلغ 95% و90%.