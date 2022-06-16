44 مئوية.. هذه المدن تشهد أعلى درجات حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل عدة مدن 44 درجة؛ فيما كانت مدينة القريات وبيشة وأبها الأدنى في درجات الحرارة بـ20 مئوية، وسجلت كل من طريف والوجه وجازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 85%.