نصحهم بدعوته لإلقاء خطاب في الكونجرس.. كاتب إيراني أمريكي: لن تجد "واشنطن" شريكاً أفضل من ولي العهد السعودي

ويردف: "لا أحد يمثّل رؤية ولي العهد فيما يتعلق بتمكين المرأة السعودية أفضل من صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما، السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة التي تلقت تعليمها في الولايات المتحدة، هذه الدبلوماسية الذكية والحيوية والودودة تمثّل هذه الرؤية التي أسميها (النهضة السعودية الجديدة)؛ ولذلك يجب أن يتبنى صناع السياسة الأمريكيون رغبة الأميرة ريما الصادقة في إعادة توجيه العلاقات الأمريكية السعودية إلى نموذج جديد من التصدي المشترك للتحديات العالمية مثل: تغير المناخ، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، والقضاء على الفقر".