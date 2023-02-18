تقنيات والمكافحة جوية.. "غزو الجراد" يجمع 12 دولة عربية غداً في جدة

ينظم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، الدورة التدريبية الإقليمية في مجال تقنيات المكافحة الجوية للجراد الصحراوي بمحافظة جدة، غداً الأحد، التي تستمر حتى 23 فبراير، بالتعاون مع هيئتَي مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى والغربية (CRC & CLCPRO).
يشارك في الدورة التدريبية ممثلو كلٍ من السعودية والمغرب، والجزائر وموريتانيا ومصر، إضافة إلى السودان والأردن والعراق، والإمارات وعُمان ولبنان واليمن.
تأتي أهمية هذه الدورة في تعزيز مستوى مواجهة آفة الجراد الصحراوي في دول التكاثر والغزو وبناء القدرات الفنية، وتعزيز مستوى المكافحة الجوية، للحد من انتشار الأسراب وتمكين الفرق الأرضية من السيطرة عند تسارع عمليات التكاثر وتوسع نطاق انتشار الآفة.
وتهدف هذه الدورة إلى تأهيل الكوادر البشرية في الدول المعنية ورفع مستوى المهارات الفنية بما يُسهم في نجاح الإدارة المتكاملة لمكافحة الجراد الصحراوي والحد من انتشاره.
ويسعى منظمو هذه الدورة للخروج بمنظومة متناسقة وذات ارتباط وثيق في مجال السيطرة المبكرة على آفة الجراد الصحراوي، ومناقشة المعوقات والاحتياجات والتحديات التي تقلل من استخدامات المكافحة الجوية، ودراسة سبل تعزيز هذه المنظومة وبقائها على جاهزية دائمة لمواجهة مخاطر التفشيات والفورات المحتمل حدوثها في أي وقت.
ومما يميز هذه الدورة وجود الخبير والمستشار الدولي لمكافحة الجراد الصحراوي الدكتور منير بطرس من السودان، وكذلك الدكتور عماد كميل من مصر، كما يحل ضيفاً على هذه الدورة رئيس لجنة مكافحة الجراد الصحراوي في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور شوقي الدبعي، وكل من أمناء الهيئات الإقليمية الدكتور مأمون العلوي من المنطقة الوسطى، والدكتور محمد لامين من المنطقة الغربية.