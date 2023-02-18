تقنيات والمكافحة جوية.. "غزو الجراد" يجمع 12 دولة عربية غداً في جدة

ومما يميز هذه الدورة وجود الخبير والمستشار الدولي لمكافحة الجراد الصحراوي الدكتور منير بطرس من السودان، وكذلك الدكتور عماد كميل من مصر، كما يحل ضيفاً على هذه الدورة رئيس لجنة مكافحة الجراد الصحراوي في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور شوقي الدبعي، وكل من أمناء الهيئات الإقليمية الدكتور مأمون العلوي من المنطقة الوسطى، والدكتور محمد لامين من المنطقة الغربية.