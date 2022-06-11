4.489 مستفيدًا من خدمات مركز الجعدة الصحي.. خلال أسبوع

وراجع عيادة الطوارئ 346 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 295 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 78 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 80 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 366 مريضًا، وعيادة الأطفال 109 أفراد، وقسم التوليد 11 حالة؛ فيما صرفت الأدوية لـ1.285 مريضًا، واستفاد من عيادة التغذية العلاجية فردان اثنان، ومن قسم الأشعة 162 مستفيدًا، وراجع قسم المختبر 458 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.285 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 12 شخصًا.