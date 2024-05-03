ابتداءً من غدٍ.. الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج

وأكد الأمن العام أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1445هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.