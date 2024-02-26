31 ْمئوية.. "3 مدن" تتقاسم قائمة "الأعلى حرارة بالمملكة"

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة لليوم ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة وجازان والقنفذة سجّلت أعلى درجة حرارة 31 ْمئوية، فيما سجّلت حائل وطريف والقريات أقل حرارة بـ 6 درجات فقط، ولا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة الرياض.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّ،رة خاصة الساحلية منها.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة وشرورة 30 ْمئوية، ونجران وبيشة 29، ووادي الدواسر وينبع 28 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت حائل وطريف والقريات في أدنى القائمة بـ 6 ْمئوية، وكل من تبوك وعرعر وسكاكا والسودة 7 درجات.
وسجّلت عدة محافظات أعلى نسبة رطوبة 90%.