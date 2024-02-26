31 ْمئوية.. "3 مدن" تتقاسم قائمة "الأعلى حرارة بالمملكة"

وأوضح المركز أن مكة المكرّمة وجازان والقنفذة سجّلت أعلى درجة حرارة 31 ْمئوية، فيما سجّلت حائل وطريف والقريات أقل حرارة بـ 6 درجات فقط، ولا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة الرياض.