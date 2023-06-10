عواصف رعدية وسيول.. "الأرصاد" تحذر وتنبه الباحة والجوف ومحافظات تابعة

كما صدر تنبيه متقدم بخصوص منطقة الجوف يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام للرؤية؛ حيث تبدأ الحالة في الساعة 12:00 مساء وتستمرّ حتى الثامنة مساءً، وتشمل دومة الجندل وسكاكا والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.