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عواصف رعدية وسيول.. "الأرصاد" تحذر وتنبه الباحة والجوف ومحافظات تابعة
نوهت إلى ما يصاحبها من نشاط لرياح سطحية وبرد وأمطار غزيرة وانعدام رؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرَين بخصوص منطقة الباحة، تفيدان بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وانعدام للرؤية.
وقال المركز: إن الحالة تبدأ في الساعة 1:00 مساء وتستمرّ حتى التاسعة مساءً، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، والحجرة والمخواة وفرعة بني الزناد وقلوة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
كما صدر تنبيه متقدم بخصوص منطقة الجوف يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام للرؤية؛ حيث تبدأ الحالة في الساعة 12:00 مساء وتستمرّ حتى الثامنة مساءً، وتشمل دومة الجندل وسكاكا والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.