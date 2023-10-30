"الإحصاء": 53% من البالغين و70.9% من الأطفال والمراهقين لديهم تصور جيد عن حياتهم الصحية

وكشفت النشرة الصحية أن نسبة الأطفال والمراهقين من الولادة حتى 14 سنة ممّن لديهم تصور إيجابي عن حالتهم الصحية بلغت 70.9% ولوحظ ارتفاع نسبة الأطفال من عمر 10 - 14 سنة ممّن قيّموا حالتهم الصحية ذاتياً بشكلٍ جيد أو جيد جداً، حيث بلغت 84.9% مقارنة بالأطفال من عمر 5 - 9 سنوات التي بلغت نسبتهم 80.8%، بينما قلت هذه النسبة بين الأطفال أقل من خمس سنوات، والذين تمّ تقييم صحتهم عن طريق أولياء أمورهم والبالغة 64.9%، ولم تلاحظ أي فروقات كبيرة بين الذكور والإناث في نسب مَن قيّموا حياتهم الصحية بشكلٍ جيد أو جيد جداً.