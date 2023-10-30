"الإحصاء": 53% من البالغين و70.9% من الأطفال والمراهقين لديهم تصور جيد عن حياتهم الصحية

بلغت نسبة سكان المملكة الذين قيّموا جودة حياتهم الصحية بشكل جيد أو جيد جداً 52.8% بين البالغين 15 سنة فأكثر، بينما بلغت هذه النسبة 70.9% بين الأطفال والمراهقين حتى عمر 14 عاماً.
وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة البالغين 15 سنة فأكثر ممّن لديهم تصوّر سيئ أو سيئ جداً عن حالتهم الصحية بشكلٍ عام بلغت 26.6%، بناءً على تقييم الشخص الذاتي لحالته النفسية، والبدنية، وأنشطته اليومية الاعتيادية، والألم وعدم الراحة، والعناية الشخصية.
وأشارت الإحصائيات إلى أن نسبة مَن قيّموا حياتهم صحياً بشكلٍ جيد أو جيد جداً بعمر 15 سنة فأكثر بلغت 52.8% بين البالغين، فيما ظهر ازدياد نسبة مَن قيّموا حياتهم صحياً بشكل سيئ أو سيئ جداً بين مَن تجاوزوا الخمسين من العمر.
وذكرت نشرة الحالة الصحية لسكان المملكة لعام 2023، أن نسبة النساء اللواتي لديهن تصوّر سلبي عن حالتهن الصحية أكبر من نظرائهن من الرجال، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي لديهن تصور سلبي عن حالتهن الصحية 30% مقارنة بـ 25% بين الرجال من البالغين 15 سنة فأكثر، وبلغت نسبة مَن لديهم تصور جيد أو جيد جداً عن حالتهم الصحية بين الإناث 47% مقارنة بـ 56% بين الذكور.
ولفتت النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن الحالة الصحية للأطفال حتى عمر 14 سنة بناءً على تصور الأطفال أو أوصيائهم تتم عبر تقييم الوصي الأب أو الأم لحالة طفلهما الصحية النفسية، والبدنية، والأنشطة اليومية الاعتيادية، والألم وعدم الراحة، والعناية الشخصية من عمر الولادة إلى 7 سنوات، وتقييم الأطفال لحالتهم الصحية بأنفسهم من عمر 8 إلى 14 سنة.
وكشفت النشرة الصحية أن نسبة الأطفال والمراهقين من الولادة حتى 14 سنة ممّن لديهم تصور إيجابي عن حالتهم الصحية بلغت 70.9% ولوحظ ارتفاع نسبة الأطفال من عمر 10 - 14 سنة ممّن قيّموا حالتهم الصحية ذاتياً بشكلٍ جيد أو جيد جداً، حيث بلغت 84.9% مقارنة بالأطفال من عمر 5 - 9 سنوات التي بلغت نسبتهم 80.8%، بينما قلت هذه النسبة بين الأطفال أقل من خمس سنوات، والذين تمّ تقييم صحتهم عن طريق أولياء أمورهم والبالغة 64.9%، ولم تلاحظ أي فروقات كبيرة بين الذكور والإناث في نسب مَن قيّموا حياتهم الصحية بشكلٍ جيد أو جيد جداً.