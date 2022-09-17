آخرهم أنقذ شقيقته من الموت.. أطفال سعوديون أثاروا الإعجاب بمواقف مشرّفة

وكشفت مدير برنامج "معالج المحافظ" في الهلال الأحمر بالمملكة، آلاء الدبيكل، أن الطفل طلب المساعدة من الهلال الأحمر، بعد أن تعرضت شقيقته لحادث مؤلم وقوي، وكان تصرفه سببًا في إنقاذ حياتها، مبينًا أن الصغير تذكر طريقة طلب المساعدة من الهلال الأحمر، والتي تعلمها من قبل عبر الدروس التي كان يلقيها الهلال الأحمر بالمدارس في جميع مدارس المملكة؛ حيث عرف الرقم وأنقذ أخته قبل مجيء أحد من الأهل.