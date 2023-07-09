الرئيس التنفيذي لتجمّع مكة المكرمة يدشن منصة الخدمة الاجتماعية الرقمية

دشّن الرئيس التنفيذي لتجمّع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم بن أحمد العمري منصة الخدمة الاجتماعية الرقمية بإدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، وذلك بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للبيانات والذكاء الاصطناعي وذلك ضمن مبادرات التحول المؤسسي، ودعماً لاستراتيجية التحول الصحي.
وتُعتبر هذه المنصة أحد مشاريع التحول الصحي الرقمي، وهي عبارة عن منصة إلكترونية رقمية تحتوي على حلول تقنية وتطبيقات لتوثيق وتسجيل العمليات في إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بتجمّع مكة المكرمة ومرتبطة بلوحة تحكم (Dashboard) للمساهمة بتحليل البيانات واتخاذ القرارات المناسبة.
يُذكر أن هذه المنصة الرقمية لحصر الحالات والتدخلات لتحديد نقاط القوة ودعمها كذلك نقاط الضعف وتحسينها، والتي تُسهم في تعزيز التنمية الصحية وفق رؤية 2030.