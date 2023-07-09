الرئيس التنفيذي لتجمّع مكة المكرمة يدشن منصة الخدمة الاجتماعية الرقمية

وتُعتبر هذه المنصة أحد مشاريع التحول الصحي الرقمي، وهي عبارة عن منصة إلكترونية رقمية تحتوي على حلول تقنية وتطبيقات لتوثيق وتسجيل العمليات في إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بتجمّع مكة المكرمة ومرتبطة بلوحة تحكم (Dashboard) للمساهمة بتحليل البيانات واتخاذ القرارات المناسبة.