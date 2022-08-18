الحياة الفطرية عن "مومياوات الفهود": كشف جاء نتيجة عمل جماعي.. وهذه أهدافنا

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم: إن كشف مومياوات الفهود في إحدى دحول الشمال يأتي ضمن برنامج المركز لدراسة التنوع الأحيائي في الدحول والكهوف الذي انطلق منذ أشهر.
وأضاف المركز: كان الكشف نتيجة عمل جماعي يعتمد بروتوكولات السلامة، والتي مكنت الفريق من التعمق لأكثر من كيلومتر داخل الدحل.
وتابع: قيمة الكشف تأتي من النتائج المترتبة التي يعمل المركز على الحصول عليها المتمثلة بمعرفة تاريخ النفوق باستخدام الكربون المشع واستخلاص التركيب الوراثي، وتحديد النوع الذي تنتمي له فهود الجزيرة العربية، وبالتالي تحديد الأنسب لإكثاره ضمن برنامج المركز لإكثار وإعادة توطين الفهد الصياد.