الحياة الفطرية عن "مومياوات الفهود": كشف جاء نتيجة عمل جماعي.. وهذه أهدافنا

وتابع: قيمة الكشف تأتي من النتائج المترتبة التي يعمل المركز على الحصول عليها المتمثلة بمعرفة تاريخ النفوق باستخدام الكربون المشع واستخلاص التركيب الوراثي، وتحديد النوع الذي تنتمي له فهود الجزيرة العربية، وبالتالي تحديد الأنسب لإكثاره ضمن برنامج المركز لإكثار وإعادة توطين الفهد الصياد.