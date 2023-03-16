"هلال جدة": الفرقُ الإسعافية جاهزةٌ للمشاركة في تنظيم سباق "الفورمولا 1"

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، أن الهيئة خصّصت لهذا الحدث العالمي 10 فرق إسعافية بكامل تجهيزاتها مزوّدة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية، فضلًا عن تخصيص غرفة للعمليات والتحكُّم لإدارة الحالات الإسعافية؛ لتغطية كافة المواقع المخصّصة للسباق.