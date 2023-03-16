"هلال جدة": الفرقُ الإسعافية جاهزةٌ للمشاركة في تنظيم سباق "الفورمولا 1"

أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، استعدادَه وجاهزيتَه لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2023م، على حلبة كورنيش جدة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، أن الهيئة خصّصت لهذا الحدث العالمي 10 فرق إسعافية بكامل تجهيزاتها مزوّدة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية، فضلًا عن تخصيص غرفة للعمليات والتحكُّم لإدارة الحالات الإسعافية؛ لتغطية كافة المواقع المخصّصة للسباق.
وتأتي تلك المشاركة في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة بالتكامل مع كافة القطاعات المنظمة والمشاركة في مثل تلك الأحداث الرياضية والمناسبات الوطنية؛ بهدف إنجاحها وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة.