شاهد.. متطوّعو الدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن برمضان

تقدّم المديرية العامة للدفاع المدني خلال شهر رمضان، فرصة للتطوع في المنصة الوطنية للتطوع لخدمة ضيوف الرحمن بالحرم المكي الشريف؛ إذ ينفذ المتطوع المهام المطلوبة منه بكل دقة وأمانة وإخلاص؛ لكونه جاء لغاية نبيلة ومن سرور ينبع من داخله.
وبثّ الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، اليوم السبت، مقاطع للمتطوعين وهم يؤدّون واجباتهم تجاه زوار بيت الله الحرام.
ويقول المتطوع عبدالله الجعيد: لي 20 عامًا في خدمة التطوع؛ لإرشاد وتوجيه قاصدي بيت الله الحرام للعمرة؛ لأداء الصلاة وتفكيك الحشود وتقديم المساعدة لكبار السن أو الأشخاص المصابين، لا قدر الله، ونقلهم.
وتابع "الحميد": التطوع تجارة مع الله، سبحانه وتعالى، وجدنا أثرها في أموالنا وأولادنا.
وتقول المتطوعة "خلود": أقوم بالمساندة البشرية والتوثيق والإعلام والإشراف مع الدفاع المدني، ضمن فريق الإنقاذ، ومترجمة لخمس لغات.
وأضافت عضوة هيئة التدريس في كلية التمريض رئيسة قسم علوم أبحاث التمريض بجامعة أم القرى مشرفة وحدة التطوع: يقوم دورنا على تقديم خدمة التثقيف الصحي لضيوف الرحمن، فيما يخص الإسعافات الأولية داخل المنازل والإنعاش القلبي الرئوي.
وأشادت بدور وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، في الترتيب والتنظيم والتجهيز ونقل وتأمين احتياجات المتطوعين.