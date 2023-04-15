شاهد.. متطوّعو الدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن برمضان

ويقول المتطوع عبدالله الجعيد: لي 20 عامًا في خدمة التطوع؛ لإرشاد وتوجيه قاصدي بيت الله الحرام للعمرة؛ لأداء الصلاة وتفكيك الحشود وتقديم المساعدة لكبار السن أو الأشخاص المصابين، لا قدر الله، ونقلهم.