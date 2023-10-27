وسيلة راحة وخطر.."المواصفات": بهذه الحالة يخفض مثبت السرعة استهلاك الوقود

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن استخدام مثبت السرعة في المركبات أثناء السفر لمسافات طويلة يساعد على خفض كمية استهلاك الوقود للسيارة.
واعتبرت "المواصفات السعودية" أن مثبت السرعة وسيلة راحة ولكن في المقابل قد يسبب خطراً ومشاكل على الطريق؛ ولتفادي ذلك أولاً الانتباه للطريق وأخذ الحذر عند المنحنيات القوية، وكذلك أثناء القيادة في الأجواء القاسية وخاصة الماطرة.
وأوصت قائد السيارة ضمن فقرة "العلم سلامتك" في حال تعليق مثبت السرعة بالتزام الهدوء ثم طلب مساعدة الجهات المعنية على الطريق.
هذا ويعتبر مثبت السرعة نظامًا وظيفته التحكم بسرعة السيارة وتثبيتها على حد معين من السرعة، لأجل الراحة خاصة أثناء القيادة لمسافات طويلة