وسيلة راحة وخطر.."المواصفات": بهذه الحالة يخفض مثبت السرعة استهلاك الوقود

واعتبرت "المواصفات السعودية" أن مثبت السرعة وسيلة راحة ولكن في المقابل قد يسبب خطراً ومشاكل على الطريق؛ ولتفادي ذلك أولاً الانتباه للطريق وأخذ الحذر عند المنحنيات القوية، وكذلك أثناء القيادة في الأجواء القاسية وخاصة الماطرة.