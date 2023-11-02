"هيئة الطرق": إغلاق 78% من ملاحظات حملة طرق متميزة آمنة في عامها الثالث

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن نتائج حملتها السنوية "طرق متميزة آمنة" في عامها الثالث، والتي تم إطلاقها في شهر 6 من العام الجاري 2023، حيث تمكنت الهيئة من إغلاق 78% من إجمالي الملاحظات التي تم رصدها خلال الحملة.