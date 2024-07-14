48 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وأوضح المركز، أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية؛ فيما سجلّت السودة أقل حرارة 16 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 47 ْمئوية في مكة المكرّمة والخرج ووادي الدواسر وينبع، و46 درجة في الرياض والدمام وشرورة والتنهات والدهناء والصمان، و45 في المدينة المنوّرة وحفر الباطن.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ16 درجة، تليها أبها 20 درجة، والباحة وطريف 21 درجة، والقريات 22.
وتوقّع المركز استمرار الفرصة المهيّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مكة المكرّمة.
في حين يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية . كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك كذلك منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة خاصة الساحلية منها.