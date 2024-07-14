48 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

في حين يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية . كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك كذلك منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة خاصة الساحلية منها.