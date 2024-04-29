"العنقري" يدشن منظومة "همة" ومنصة "صقل"

ونوّه بأهمية هذه المنصات للديوان كونها كيانًا مهنيًا يعتمد بشكل مباشر وأساسي على قدرات المراجعين الذين يعملون به، مؤكدًا سعي الديوان إلى توفير جميع مقومات إدارة رأس المال البشري وإتاحة كل وسائل التعلّم الذكي والمتطور لمنسوبيه لاستمرار رحلة التطوير وبناء القدرات.