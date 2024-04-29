"العنقري" يدشن منظومة "همة" ومنصة "صقل"

دشَّن رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في المقر الرئيس للديوان بالرياض اليوم، منظومة التحفيز والتميز البشري (همة)، ومكتبة المواد التدريبية الذكية (منصة صقل)، وذلك بحضور مسؤولي الديوان ومنسوبيه.
وأوضح "العنقري" أن منظومة (همة) تستند إلى منصات وأنظمة متطورة كمنصة شامل "2.0" التي أطلقها الديوان في مؤتمر "ليب 24" وفق أحدث التقنيات والحلول الرقمية؛ ومنصة صقل التي تم تدشينها هذا اليوم؛ بهدف تنمية قدرات منسوبي الديوان ورفع مستوى مخرجات عمله من خلال التطوير والتعلّم المستمر.
ونوّه بأهمية هذه المنصات للديوان كونها كيانًا مهنيًا يعتمد بشكل مباشر وأساسي على قدرات المراجعين الذين يعملون به، مؤكدًا سعي الديوان إلى توفير جميع مقومات إدارة رأس المال البشري وإتاحة كل وسائل التعلّم الذكي والمتطور لمنسوبيه لاستمرار رحلة التطوير وبناء القدرات.
من جانبه، استعرض نائب رئيس الديوان التنفيذي للخدمات المؤسسية ماجد الدهيش منظومة التحفيز والتميّز البشري (همة) التي تُعنى بتطوير وتقويم أداء موظفي الديوان، وتشتمل في مكوناتها على مجموعة من السياسات والمعايير والإجراءات والأنظمة التقنية.
وتطرق مدير المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء طارق الجريفاني إلى مكتبة المواد التدريبية الذكية (منصة صقل) التي تضم برامج ودورات تدريبية عامة ومتخصصة في مجالات عمل الديوان؛ بما يُعزز من المعرفة التخصصية والمعارف العامة لمنسوبي الديوان.