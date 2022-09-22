سلسلة ذهبية من إجراءات التمكين.."سعوديات بمناصب حكومية والجوائز دولية"

ومنذ أن أصبحت الفرص مهيأة لكل من تتسلح بالشهادة العلمية والكفاءة المهنية لمعت أسماء بعضهن على سبيل الحصر في الجانب الاقتصادي؛ حيث عينت لبنى سليمان العليان رئيسة لمجلس الأعمال السعودي السويدي، وشيلا عذيب الرويلي عضوة في مجلس إدارة البنك المركزي السعودي، والدكتورة ديما صالح العذل بمنصب المسؤولة التنفيذية للعملاء والحسابات الإستراتيجية على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة IBM العالمية، وفرح بنت أحمد إسماعيل وكيلة لوزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية، وتعيين ريما محمد آل صقر في منصب مدير إدارة تحليل أداء الميزانية في وزارة المالية، ويارا علي العساف في منصب مدير الشؤون القانونية في هيئة تنمية الصادرات السعودية، وإيمان عبدالعزيز العمر في منصب نائب الأمين العام للخدمات المساندة في الهيئة نفسها، وريم عبدالرحمن الرحيلي نائب للرئيس التنفيذي لرأس المال البشري بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، وتعيين ريم علي الثروة ملحقاً تجارياً للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتالا محمد الجحلان رئيساً لقطاع الشؤون القانونية بهيئة تطوير بوابة الدرعية، وسماهر سعد الشلالي مديراً عامًا لإدارة السياسات والشراكات بالصندوق السعودي للتنمية.