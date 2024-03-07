متحدث "أرصاد": تأثير الأمطار المتوقع سيكون على أجزاء من الشرقية والرياض

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إنه وفقاً لتقارير المركز؛ فإن تأثير الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة من المنخفض الجوي المتوقع سيكون على أجزاء من الشرقية والرياض، خاصة الجنوبية منهما، كذلك على صحراء الربع الخالي وأجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة.