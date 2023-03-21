كمساهم رئيس في تقديم المساعدات الإنمائية.. المملكة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك

وكانت الأمم المتحدة, قد دعت إلى عقد هذا المؤتمر الذي تتشارك في استضافته حكومتا طاجيكستان وهولندا، بعد آخر مؤتمر عقد في عام 1977م، بهدف التسريع في اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعالجة أزمة المياه العالمية، التي لا تـزال العديـد مـن القضـايا التـي نوقشـت فـي ذلك العام دون حل.