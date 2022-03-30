46 شابًا وفتاةً يستعرضون أبرز أسباب نشوء الانحراف الفكري وتحليل مكوناته

استعرض 46 شابًا وفتاةً على مدى يومين قضايا الوسطية والاعتدال ومعززاتها بما يسهم في حماية النسيج المجتمعي، وأبرز الأسباب التي تقود إلى الانحراف الفكري وتحديد أبعاده، والأسباب التي تؤدي إلى نشوء التطرف وتحليل مكوناته، ومؤشراته وبيان أضراره وأخطاره، وتقويم دور مؤسسات التنشئة في الوقاية من التطرف.