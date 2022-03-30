46 شابًا وفتاةً يستعرضون أبرز أسباب نشوء الانحراف الفكري وتحليل مكوناته

استعرض 46 شابًا وفتاةً على مدى يومين قضايا الوسطية والاعتدال ومعززاتها بما يسهم في حماية النسيج المجتمعي، وأبرز الأسباب التي تقود إلى الانحراف الفكري وتحديد أبعاده، والأسباب التي تؤدي إلى نشوء التطرف وتحليل مكوناته، ومؤشراته وبيان أضراره وأخطاره، وتقويم دور مؤسسات التنشئة في الوقاية من التطرف.
جاء ذلك خلال برنامج التدريب الذي قدمته أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بعنوان "الحوار الفكري"، عن بعد، يومي الأحد والاثنين 24-25 شعبان 1443هـ، الموافق 27-28 مارس 2022م.
ويهدف البرنامج الذي قدمه الزميل الدكتور زيد الخمشي، إلى إكساب المشاركين المعارفَ والمهارات التي تعزز مبادئ الوسطية وتنمي مهارات التفكير الناقد.
وتناول البرنامج خصائص ومهارات التفكير الناقد وكيفية تنميتها لدى المشاركين، وأهمية التمسك بالقيم الإيجابية، واقتراح طرق فعالة للوقاية من خطر الأفكار المتطرفة، كما استعرض اللقاء دور المملكة الريادي في الوقاية من التطرف.
يذكر أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تعدها وتقدمها أكاديمية الحوار للتدريب، ويشرف عليها نخبة من المدربين والمدربات أصحاب الكفاءة والخبرة.