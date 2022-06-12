46 مئوية.. المدينة المنوّرة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل المدينة المنوّرة 46 درجة، فيما كانت مدينة أبها الأدنى في درجات الحرارة بـ 18 مئوية، وسجل كل منظم القنفذة وجازان والوجه، أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90 و85 % .
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم أن المدينة المنوّرة سجلت 46 درجة، تليها مكة المكرّمة والأحساء والخرج 45، والرياض والدمام ووادي الدواسر وينبع والعلا وحفر الباطن سجلت 44 درجة مئوية، وبريدة 43 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 18 درجة مئوية، تليها الباحة 19 درجة وطريف والقريات 21 درجة.
وسجل كل من القنفذة وجازان والوجه أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90 و85 %.