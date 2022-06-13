46 مئوية.. مكة المكرّمة تسجل أعلى درجة حرارة.. والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى لليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل مكة المكرّمة 46 درجة، فيما كانت مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ 18 مئوية، وسجل كل من جازان والقنفذة والوجه أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90 و85%.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم أن مكة المكرّمة سجلت 46 درجة، تليها وادي الدواسر والأحساء 45، وشرورة وينبع وحفر الباطن والمدينة المنوّرة والدمام والخرج سجلت 44 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت الباحة في أدنى القائمة بـ 18 درجة مئوية، تليها أبها وطريف 19 درجة والقريات 20 درجة.
وسجل كل من جازان والقنفذة والوجه أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90 و85%.