46 مئوية.. مكة المكرّمة تسجل أعلى درجة حرارة.. والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى لليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل مكة المكرّمة 46 درجة، فيما كانت مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ 18 مئوية، وسجل كل من جازان والقنفذة والوجه أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90 و85%.