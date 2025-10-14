الهلال الأحمر بجدة يرفع جاهزيته لمباراة السعودية والعراق

في إطار الجهود الوطنية لتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، كثّفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة استعداداتها الميدانية تزامناً مع إقامة مباراة المنتخب السعودي ونظيره العراقي.
وأوضحت الهيئة في منطقة مكة المكرمة أنه تم رفع الجاهزية من خلال انتشار المركبات الإسعافية ووحدات الاستجابة السريعة والنوعية في الطرق المؤدية إلى ملعب الإنماء، إلى جانب تمركز الفرق الإسعافية حول محيط الملعب لتقديم الخدمات الطبية العاجلة عند الحاجة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة لتأمين الفعاليات الجماهيرية، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وتعزيز سلامة الحضور، دعماً لجهود الدولة في توفير بيئة رياضية آمنة.