محليات
عسير.. "مكافحة المخدرات" تطيح بشخصٍ لترويجه الحشيش المخدر
اتخذت الإجراءات النظامية بحقه وأحيل للنيابة العامة
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنٍ بمنطقة عسير، لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.