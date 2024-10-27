"تعليم جدة" تُعرّف بالنموذج الإشرافي المحدث في ضوء تمكين المدرسة

وأوضحت أن من ضمن التحديثات التي يشملها النموذج الإشرافي المحدث هو تعزيز دور المشرفين التربويين في دعم المدارس وتوجيهها نحو التميز؛ حيث سيكون لهم دور فعال في تقديم استشارات وتوجيهات مهنية تستند إلى بيانات دقيقة، وتوفير الدعم الفني والإداري المناسب للمدارس وفقًا لاحتياجاتها الخاصة؛ ما يسهم في تحسين مستوى الأداء التعليمي داخل المدارس.