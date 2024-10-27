"تعليم جدة" تُعرّف بالنموذج الإشرافي المحدث في ضوء تمكين المدرسة

قالت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي: إن النموذج الإشرافي المحدث (الإصدار الثاني)، يأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتطوير النظام التعليمي في المملكة.
وأضافت أن ذلك في إطار رؤية واضحة تهدف إلى تحسين جودة المخرجات التعليمية ورفع كفاءة العمليات الإدارية والفنية داخل المدارس.
جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي "النموذج الإشرافي المحدث في ضوء تمكين المدرسة (توطين العمليات الإشرافية)"، الذي نظمته الشؤون التعليمية، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ومديري ومديرات الإدارات المعنية والمدارس والمشرفين والمشرفات التربويات.
يأتي اللقاء ضمن جهود الإدارة في نشر الثقافة المؤسسية والتواصل المباشر مع المجتمع التعليمي؛ لشرح وتوضيح النموذج الإشرافي الجديد.
وأشارت "اللهيبي"، في كلمتها خلال افتتاح اللقاء، إلى أن النموذج الإشرافي يركز على تمكين المدرسة كوحدة تعليمية متكاملة، قادرة على أداء دورها الإشرافي والتعليمي باستقلال، بما يتماشى مع خطط الوزارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبينت أن هذا التمكين يُعد جزءًا أساسيًا من جهود الوزارة؛ لتعزيز ثقافة التقييم الذاتي والتطوير المستمر في المدارس.
وأوضحت أن من ضمن التحديثات التي يشملها النموذج الإشرافي المحدث هو تعزيز دور المشرفين التربويين في دعم المدارس وتوجيهها نحو التميز؛ حيث سيكون لهم دور فعال في تقديم استشارات وتوجيهات مهنية تستند إلى بيانات دقيقة، وتوفير الدعم الفني والإداري المناسب للمدارس وفقًا لاحتياجاتها الخاصة؛ ما يسهم في تحسين مستوى الأداء التعليمي داخل المدارس.
وتقدمت "اللهيبي" بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على الدعم الكبير والرعاية المستمرة التي تُقدّم للتعليم؛ لضمان تحقيق رؤية طموحة تسعى نحو تقديم تعليمٍ مُتميز عالي الجودة بِكوادرٍ تعليمية مُؤهلة لِبناء مُواطن مُعتزّ بِقيمه الوطنية ومُنافس عالميًا.
وثمنت دور قادة المدارس في الإشراف على كل ما يختص بالعملية التعليمية، من خلال دورهم المحوري في إدارة المدارس وتوجيه الطواقم التعليمية؛ لتحقيق مؤشرات التميز المطلوبة.
وكان اللقاء قد شمل تقديم أوراق عمل استهلها المساعد للشؤون التعليمية طواشي الكناني بالحديث عن النموذج الإشرافي في ضوء تمكين المدرسة، قدم بعده رئيس قسم الإشراف التربوي محايل الشهري ورقة "مهام وأدوار فريق ضبط جودة النموذج الإشرافي".
وقدمت بعده مديرة مكتب "تعلمي" الجوهرة فضة المتحمي، ورقة "مهام وأدوار فريق تنفيذ العمليات الإشرافية"، ثم ورقة "مهام وأدوار مقدم خدمات دعم التميز المدرسي"، لمشرفة الرياضيات بمكتب تعليم الجوهرة سامية الصيدلاني.
تلاها ورقة "دور مدير المدرسة في دعم التميز المدرسي" لمدير ثانوية صقلية الدكتور محمود العسيري، وقدم بعده مدير إدارة أداء التعليم ماجد القحطاني، ورقة "دور النموذج الإشرافي في حوكمة التحول"، واختتم اللقاء بتلقي استفسارات وآراء الحضور والرد عليها.