أكثر من 562 ألف خدمة ينفذها مركز تهيئة الدعاوى بـ"العدل"

ويعمل في المركز 289 باحثة شرعية وقانونية، بالإضافة إلى الخبراء المسجلين في منصة خبرة، الذين يتجاوز عددهم 2200 خبير في تخصصات "الهندسة، والمحاسبة، والمحاماة، والعقار، والآلات والمعدات، والمنشآت الاقتصادية، والمركبات"؛ حيث يستعان بهم لدعم عمل المركز؛ مما يسهم في تحسين تجربة المستفيد خلال فترة التقاضي والترافع بمؤشرات ومعايير محددة لتحقيق العدالة الناجزة.