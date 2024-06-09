غداً الاثنين مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تشغل مستشفى الصحافة بشمال مدينة الرياض

وأوضح أ. النصار أن المساحة الكلية للمشروع تتجاوز 43,600 م² وبمساحة اجمالية للمسطحات المبنية قدرها 416,000م²، ويتألف من 27 طابقاً، وقد تم تصميمه وفق توصيات الجمعية الأمريكية للمعماريين AIA، ويضم عدداً كبيراً من العيادات والمراكز التخصصية، والأقسام التي من أبرزها، طب وجراحة القلب، وأكبر مركز طوارئ بالقطاع الخاص، وعلاج السمنة، والنساء والولادة، والأورام، وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، ووحدة متقدمة للقسطرة القلبية Cath Lab، وطب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، وكذلك زراعة المفاصل، والجلدية والتجميل، وعلاج الحروق، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى قسم أشعة به أحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة MRI و C.T-SCAN، وأيضاً وحدة للغسيل الكلوي، تطبق أعلى معايير السلامة والكفاءة، وغرف ولادة مجهزة، وحاضنات أطفال ذكية، وأيضاً غرف للعزل لمجابهة مخاطر الأوبئة والأمراض المعدية.