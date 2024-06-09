غداً الاثنين مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تشغل مستشفى الصحافة بشمال مدينة الرياض

- المشروع يعد الأحدث والأكبر في القطاع الصحي الخاص بالمملكة
- يعمل بالنظام الرقمي المتكامل ومجهز لتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة
- يمثل إضافة نوعية للرعاية الصحية ولمنظومة السياحة العلاجية بالمملكة.
- مزود بأحدث التقنيات ويضم مختبراً آلياً هو الأول من نوعه وعدداً كبيراً من العيادات والمراكز التخصصية
- صديق للبيئة ومصمم وفق توصيات الجمعية الأمريكية للمعماريين AIA وبه مهبط للطائرات
يبدأ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بحي الصحافة شمال مدينة الرياض، يوم غد الاثنين الموافق 10/6/2024، في استقبال المراجعين، ويعد هذا المستشفى الأحدث والأكبر في القطاع الصحي الخاص بالمملكة، والذي يعمل بالنظام الرقمي المتكامل، إذ أنه يستخدم تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي والأنظمة الصحية الذكية، التي تساعد في تعزيز جودة الخدمات ، بحيث يتمكن المراجعين من الحصول على كافة الخدمات رقمياً، بدأً من تحديد المواعيد الى دخول المستشفى وحتى بعد مغادرتة.
وقال الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن المستشفى تم تجهيزه بكافة الإمكانيات، التي تتيح له توفير الرعاية الصحية للمراجعين، وفق أعلى معايير الجودة، بعد أن تم استقطاب أكفأ الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية للعمل فيه، ووظفت المجموعة شراكاتها الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية، لتزويد المستشفى بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، مضيفاً أنه يمثل نقلة نوعية للرعاية الصحية الرقمية ولمنظومة السياحة العلاجية بالمملكة.
وأوضح أ. النصار أن المساحة الكلية للمشروع تتجاوز 43,600 م² وبمساحة اجمالية للمسطحات المبنية قدرها 416,000م²، ويتألف من 27 طابقاً، وقد تم تصميمه وفق توصيات الجمعية الأمريكية للمعماريين AIA، ويضم عدداً كبيراً من العيادات والمراكز التخصصية، والأقسام التي من أبرزها، طب وجراحة القلب، وأكبر مركز طوارئ بالقطاع الخاص، وعلاج السمنة، والنساء والولادة، والأورام، وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، ووحدة متقدمة للقسطرة القلبية Cath Lab، وطب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، وكذلك زراعة المفاصل، والجلدية والتجميل، وعلاج الحروق، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى قسم أشعة به أحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة MRI و C.T-SCAN، وأيضاً وحدة للغسيل الكلوي، تطبق أعلى معايير السلامة والكفاءة، وغرف ولادة مجهزة، وحاضنات أطفال ذكية، وأيضاً غرف للعزل لمجابهة مخاطر الأوبئة والأمراض المعدية.
كما أن المستشفى يضم مختبراً طبياً آلياً بالكامل LAB Automation Solution ، حيث أن جميع مراحل العمل فيه مؤتمتة، ويوفر تجربة رائعة للمريض ويتسم بالدقة والسرعة والأمان، وكذلك تتميز غرف العمليات بأنها مجهزة بأحدث التقنيات، ومن ضمنها أول نظام روبوت جراحي Hugo™ RAS في المملكة، والجراح الآليRobotic Surgery System ، وتحقق هذه التقنية ضمن مزايا أخرى، دقة أعلى أثناء العمليات الجراحية، والقدرة على الوصول الآمن للمناطق الدقيقة والحساسة.
وأوضح أ. النصار أن قسم الأسنان أيضاً حظي باهتمام خاص، إذ وفرت له تجهيزات متقدمة، ككبائن الأسنان Penefrina Cabinet، التي تعتبر الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، وكذلك كرسي الأسنان CENTER U 6000S، المصنعة خصيصاً للمجموعة، إضافة إلى جهاز كاد كام CEREC - PRIMESCAN 6617570.
كما أن المستشفى يضم "3" صيدليات تطبق أفضل الوسائل التكنولوجية في كل مراحل العمل، ويتم اعتماد الوصفات الطبية فيها من خلال نظام آلي يربطها بالعيادات، ويتفرد بنظام تنقل سهل وعصري. حيث يخدم المراجعين 63 مصعداً، تتميز بالسرعة والسعة، بالإضافة إلى 12 سلماً متحركاً، ذاتيي التطهير والتعقيم، وحدائق مكشوفة بمساحة 3300 متراً مربعاً، بالإضافة إلى مهبط للطائرات لاستقبال الحالات الحرجة، وكذلك مواقف تتسع لحوالى "4000" سيارة.
ويقع المستشفى عند تقاطع طرق الملك فهد وأنس بن مالك والعليا العام بحي الصحافة، ويتمتع بمواصفات معمارية جمالية رائعة، فضلاً عن أنه صديق للبيئة ويعمل غلافه الزجاجي الخارجي على حجب الحرارة، وتمرير الإضاءة مما يقلل من استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة.
ويأتي تشغيل المستشفى الذي يمثل إضافة نوعية للرعاية الصحية، ولمنظومة السياحة العلاجية بالمملكة، ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع في خدماتها الطبية، وتلبية لاحتياجات المراجعين في منطقة الرياض.