"الذكاء الاصطناعي".. 185 برنامجاً في "الحج" لخدمة ضيوف الرحمن بالحرمين

وتشمل تلك البرامج والمبادرات النوعية التي تحرص الرئاسة على تنويعها؛ استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورقمنة البرامج، وتسخير التطبيقات الإلكترونية، في مختلف المجالات لخدمة للقاصدين، ومخاطبتهم باللغات العالمية لتسهيل نُسكهم وإثراء تجربتهم، وإطلاق حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في موسمها الـ11 تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".