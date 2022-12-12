أمير جازان يُدشِّن 21 مشروعًا بالجامعة بأكثر من 3 مليارات ريال.. هنا تفاصيلها

يرعى أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بعد غد الأربعاء تدشين 21 مشروعًا من مشاريع جامعة جازان، بحضور نائب أمير المنطقة، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك بقاعة الاحتفالات بفندق جراند ميلينيوم بمدينة جيزان.
وبيَّن رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن عدد المشاريع التي سيتم تدشينها تشمل 21 مشروعًا حيويًّا، تجاوزت تكلفتها الإجمالية ثلاثة مليارات ريال، منها مبنى البرج الإداري الذي تبلغ مساحته 43 ألف متر مربع، ويضم مكاتب رئاسة الجامعة ووكالاتها، و٤٠ مقرًّا للعمادات المساندة، والإدارات العامة، ومشروع المستشفى الجامعي بمرحلتَيْه الأولى والثانية، ومباني كليات الجامعة بعدد من محافظات المنطقة، وإسكان منسوبي الجامعة بعدد 148 فيلا مقسمة على ثلاثة نماذج، ومبنى سكن الطلاب.
وأضاف بأن المشاريع تشمل أيضًا مشروع المجمع الأكاديمي بمحلية، ومحطة للكهرباء تنتج 140 ميجا/ فولت أمبير في الثانية، ومحطة لتحلية المياه تضخ 2000 متر مكعب يوميًّا، إضافة لمشاريع البحيرة والقنوات المائية والجسور، وغيرها من المشاريع النوعية التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والبنية التحتية للحرم الجامعي ومرافقه كافة، الخدمية والتنموية.
وأكد أن هذه المشاريع التي سيتم تدشينها تأتي ضمن خطة الجامعة التي رسمتها منذ تأسيسها في عام 2006م- 1426هـ، الهادفة لتحقيق تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة، واضعة الإنسان الركيزة الأساسية للتنمية والإعمار بتهيئة المناخ العلمي الملائم والبنى الأساسية لطلبتها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.