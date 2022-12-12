أمير جازان يُدشِّن 21 مشروعًا بالجامعة بأكثر من 3 مليارات ريال.. هنا تفاصيلها

وبيَّن رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن عدد المشاريع التي سيتم تدشينها تشمل 21 مشروعًا حيويًّا، تجاوزت تكلفتها الإجمالية ثلاثة مليارات ريال، منها مبنى البرج الإداري الذي تبلغ مساحته 43 ألف متر مربع، ويضم مكاتب رئاسة الجامعة ووكالاتها، و٤٠ مقرًّا للعمادات المساندة، والإدارات العامة، ومشروع المستشفى الجامعي بمرحلتَيْه الأولى والثانية، ومباني كليات الجامعة بعدد من محافظات المنطقة، وإسكان منسوبي الجامعة بعدد 148 فيلا مقسمة على ثلاثة نماذج، ومبنى سكن الطلاب.