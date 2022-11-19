توقعات بنشاط نسبي للحالة المطرية الثالثة اليوم بعدة مناطق

وفي وقت سابق اليوم توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة ما تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية، وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل والحدود الشمالية، تمتدّ إلى أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخلّلها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.