توقعات بنشاط نسبي للحالة المطرية الثالثة اليوم بعدة مناطق

توقّعت جمعية الطقس والمناخ أن تنشط نسبيًّا الحالة المطرية الثالثة اليوم.
وأضافت في تغريدة على حسابها بتويتر: من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من حائل وحفر الباطن والخفجي، وجنوبي الحدود الشمالية وشمالي القصيم والزلفي، والمدينة ومكة والباحة، وعسير وتهامة عسير.
وفي وقت سابق اليوم توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة ما تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية، وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل والحدود الشمالية، تمتدّ إلى أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخلّلها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.