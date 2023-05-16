رباط "رتج ميكل" السبب.. تدخّل جراحي ينهي معاناة طفل ببريدة مع انسداد الأمعاء

أنهى أطباء مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، معاناة طفل بعمر ثلاثة أعوام من انتفاخ شديد بالبطن؛ بسبب انسداد في الأمعاء، وذلك بتدخّل جراحي استغرق ساعتين.
وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن الفريق الطبي استقبل حالة الطفل بعد إحالته من مستشفى المذنب العام، وأُجريت له الكشوفات السريرية، والفحوصات المخبرية، وتم إجراء تصوير بالأشعة لمنطقة البطن بيّنت وجود انسداد بالأمعاء.
وأفاد الفريق الطبي المعالج أن حالة الطفل تحتاج إلى إجراء عملية جراحية استكشافية للبطن؛ لمعرفة سبب انسداد الأمعاء، والتي أظهرت أن هناك رباطًا ناتجًا عن "رتج ميكل"، ومسببًا انفتال وانسداد الأمعاء.
وذكر الفريق الطبي أنه تم خلال العملية الاستكشافية قصّ البند المسبب للانسداد، وتحرير الأمعاء مع استئصال قطعة معوية صغيرة، ومن ثم إعادة توصيل الأمعاء السليمة.
وقد تكللت العملية بالنجاح، وتحسنت حالة الطفل بشكل جيد، وتم السماح له بتناول الأغذية عن طريق الفم دون أي مشاكل.
يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال ببريدة تمكّن خلال العام الجاري 2023م من إجراء أكثر من 1965 عمليةً جراحيةً تكللت بالنجاح، بلغت عمليات جراحات النساء 1329 عمليةً، فيما بلغت عمليات جراحات الأطفال 636 عمليةً.