رباط "رتج ميكل" السبب.. تدخّل جراحي ينهي معاناة طفل ببريدة مع انسداد الأمعاء

وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن الفريق الطبي استقبل حالة الطفل بعد إحالته من مستشفى المذنب العام، وأُجريت له الكشوفات السريرية، والفحوصات المخبرية، وتم إجراء تصوير بالأشعة لمنطقة البطن بيّنت وجود انسداد بالأمعاء.