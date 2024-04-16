18 مدرسة خليجية تفوز بجوائز مكتب التربية العربي للمدرسة المتميزة بالكويت

ومن جانبه أكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي "أن جائزة التميز المدرسي هي جائزة استُحدثت في العام 2021 لمدارس القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء بالمكتب، وهي جائزة مخصصة للمدارس التي تظهر أداءً تعليميًّا وفنيًّا وإداريًّا متميزًا له انعكاسات إيجابية على جودة أدائها في مختلف المجالات (الموارد البشرية، وكفاية مخرجات العمليات التعليمية وفاعليتها)، من خلال معايير صيغت بطريقة علمية تتناسب مع العمل التعليمي، ووفق أفضل الممارسات الدولية؛ سعيًا لرسم خارطة طريق للوحدات المتنافسة لتحقيق الريادة والتميز التعليمي".