"المطيري": أكثر من 50 خدمة للحجاج بالمسجد النبوي أبرزها "الابن البار"

أكد الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية في المسجد النبوي نايف المطيري، أنه تم تقديم أكثر من 50 خدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
وأضاف المطيري أن أبرز هذه الخدمات كانت مبادرة "الابن البار"، للعناية بكبار السن في المسجد النبوي والترحيب بهم وتقديرهم وتقديم جميع الخدمات لهم بيسر وسهولة.
وتابع: لدينا خدمات صحية وتطوعية إسعافية ومبادرة الترحيب والاستقبال لضيوف الرحمن على مداخل المسجد النبوي، مع توزيع المظلات والماء البارد عليهم للوقاية من حرارة الشمس، ونطمح إلى الوصول إلى 6 آلاف متطوع ومتطوعة نهاية موسم حج هذا العام.