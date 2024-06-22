"المطيري": أكثر من 50 خدمة للحجاج بالمسجد النبوي أبرزها "الابن البار"

وتابع: لدينا خدمات صحية وتطوعية إسعافية ومبادرة الترحيب والاستقبال لضيوف الرحمن على مداخل المسجد النبوي، مع توزيع المظلات والماء البارد عليهم للوقاية من حرارة الشمس، ونطمح إلى الوصول إلى 6 آلاف متطوع ومتطوعة نهاية موسم حج هذا العام.