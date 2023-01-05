"الزكاة" تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم عن ديسمبر

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يومًا تأخيرًا من تاريخ الاستحقاق.