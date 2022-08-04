الرياض تحتضن اختتام بطولة "دوري فالورانت" للألعاب الإلكترونية بمشاركة 152 فريقاً

وسط إقبال كبير احتضنت مدينة الرياض قبل أيام نهائي بطولة دوري "فالورانت" الإقليمي الافتتاحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أقيمت بالشراكة بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، و"ريوت غيمز"، وتم توزيع جوائز على الفرق الفائزة بلغ مجموعها 80,000 دولار أمريكي (337,850 ريالًا سعوديًا).
وأقيمت البطولة في صالة الدوري الإلكتروني السعودي بالرياض، وشارك بها 152 فريقاً من مختلف أنحاء المنطقة، وشهد النهائي مواجهة بين فريقي Team Falcons، وGeekay Esports، وفاز بالبطولة فريق Falcons.
حول البطولة قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لدى هوكوود جيمز "هو نيتيش كريبالاني"، إن البطولة تعني الكثير للجيل الجديد من ممارسي الألعاب الإلكترونية في المملكة، حيث بلغت مشاهدات البطولة في الموسم الرسمي الأول 3 ملايين مشاهدة عبر الإنترنت، لأكثر من 27 ساعة من التنافس والمحتوى الترفيهي.
وأكد "كريبالاني" أن فريقاً محلّياً إقليمياً سيمثل الآن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نهائي دوري فالورانت الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيحصل على فرصة مواجهة باقي الفائزين والمنافسة على جوائز يصل مجموعها 150,000 يورو (ما يزيد عن 568,475 ريالًا سعوديًا).
وأضاف أن مركز الرياضات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيعمل على تنظيم بطولات الرياضات الإلكترونية، وابتكار المحتوى، وإدارة اللاعبين باعتماد التقنيات الحديثة.
وقال: سنقوم قريباً جداً بإنشاء مكتب وتوظيف فريق محلّي في المملكة. وتنظيم بطولات خاصة عالمية، والهدف الأساسي هو تعزيز القدرات وتمكين ممارسي الألعاب الإلكترونية السعوديين من المنافسة على الصعيد الدولي واستعراض مهاراتهم الاحترافية.
مشيراً إلى أن الشيء الأهم هو التوفير المستمر للتجارب الرائعة للاعبين، ولناشري الألعاب، وللمشاهدين من خلال صياغة المفاهيم، تطوير وتنظيم بطولات عالية الجودة، وابتكار محتوى رائع.