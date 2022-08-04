الرياض تحتضن اختتام بطولة "دوري فالورانت" للألعاب الإلكترونية بمشاركة 152 فريقاً

حول البطولة قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لدى هوكوود جيمز "هو نيتيش كريبالاني"، إن البطولة تعني الكثير للجيل الجديد من ممارسي الألعاب الإلكترونية في المملكة، حيث بلغت مشاهدات البطولة في الموسم الرسمي الأول 3 ملايين مشاهدة عبر الإنترنت، لأكثر من 27 ساعة من التنافس والمحتوى الترفيهي.