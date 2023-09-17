"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة لرياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث. وتشهد أمطارًا خفيفة على العاصمة المقدسة، وأمطارًا متوسطة على العرضيات والطائف، وأمطارًا غزيرة على أضم وميسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.