"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران والباحة وعسير والشرقية وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة لرياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث. وتشهد أمطارًا خفيفة على العاصمة المقدسة، وأمطارًا متوسطة على العرضيات والطائف، وأمطارًا غزيرة على أضم وميسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والبروعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وأمطارًا خفيفة على جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 22.000 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة يبنع. وتشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة على العلا والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.