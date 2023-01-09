3 مئوية.. هذه المدينة تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 3 درجات مئوية.