3 مئوية.. هذه المدينة تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 3 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، القنفذة 26 مئوية وجدة ونجران ووادي الدواسر وبيشة 25 درجة ومكة المكرّمة وينبع 24 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ3 مئوية تليها عرعر والقريات 4 درجات، وسكاكا 6 درجات، وأبها والباحة 7 مئوية.
وسجّلت بريدة وعرعر ومكة والرياض وأبها وحائل والباحة والدوادمي ووادي الدواسر وشرورة وطريف والطرائف وبيشة والقريات والخرج والمجمعة أعلى رطوبة 100% و95%.