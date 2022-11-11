التأمينات الاجتماعية تنجز أكثر من 2.9 مليون معاملة إلكترونيًا خلال أكتوبر

وبيّنت المؤسسة ضمن إحصاءاتها الشهرية أن عدد الزيارات لموقع المؤسسة الإلكتروني بلغ أكثر من 1.7 مليون زيارة، في حين بلغ المسجلون في بوابة الخدمات الإلكترونية أكثر من 159 ألف مسجل جديد، كما بلغ عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونيًا خلال شهر أكتوبر الماضي أكثر من 152 ألف تعريف، فيما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 161 ألف تحميل جديد.