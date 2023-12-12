حالة عدم الاستقرار مستمرة.. أمطار رعدية تشمل عدة مناطق اليوم

ووفق "طقس العرب" تشير البيانات الجوية إلى امتداد الأمطار، لتشمل أجزاء من غرب المملكة مع ساعات ما بعد الظهر والعصر تشمل منطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة بما فيها مدينة جدة والطائف، تكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الأوقات مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق.