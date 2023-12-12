حالة عدم الاستقرار مستمرة.. أمطار رعدية تشمل عدة مناطق اليوم

تتعرض المملكة اليوم الثلاثاء، إلى تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العالية، تَسبب في هطول الأمطار صباح اليوم الثلاثاء في المناطق الشمالية، شملت أجزاء من منطقة الجوف ومحافظة ينبع.
ووفق آخر الخرائط الجوية تبقى المملكة اليوم الثلاثاء، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، ويستمر تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، وتهطل أمطار تُصحَب بحدوث الرعد أحيانًا تشمل منطقة الحدود الشمالية ومنطقة حائل وشمال القصيم.
ووفق "طقس العرب" تشير البيانات الجوية إلى امتداد الأمطار، لتشمل أجزاء من غرب المملكة مع ساعات ما بعد الظهر والعصر تشمل منطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة بما فيها مدينة جدة والطائف، تكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الأوقات مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق.
ويستمر هطول الأمطار مع ساعات المساء والليل في أجزاء عدة من المملكة، وستكون غزيرة ومصحوبة بالرعد في المناطق الحدودية الشمالية، وأجزاء من المناطق الغربية تشمل منطقة مكة المكرمة.