أمير الشرقية مهنئًا القيادة بالعيد: نسأل الله أن يديم على الوطن الأمن والاستقرار

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على الوطن الغالي وشعبه الوفي الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.