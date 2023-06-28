أمير الشرقية مهنئًا القيادة بالعيد: نسأل الله أن يديم على الوطن الأمن والاستقرار

وسأل سموه الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على الوطن الغالي وشعبه الوفي الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.